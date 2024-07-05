Севастополь, 5 июля, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Украинские войска пытаются прощупать систему оборону Крыма, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Kremlin.ru

«Несколько минут между сигналом тревоги и сигналом отбоя — так как ВСУ вместе с крылатыми ракетами запускают и ложные цели. Сегодня враг активно прощупывает систему обороны полуострова», — написал глава города в Telegram-канале.

Вместе с тем губернатор призвал севастопольцев не пренебрегать мерами безопасности при сигнале воздушной тревоги.

Как передавало ИА Регнум, воздушная тревога звучала в Севастополе 5 июля два раза. Развожаев сообщал, что российская авиация работала над акваторией Чёрного моря по уничтожению воздушных целей на значительном расстоянии от берега.

Губернатор региона также информировал, что ложные цели, имитирующие ракеты, дважды были запущены в сторону Севастополя 4 июля. Губернатор пояснил, что воздушная тревога за день звучала два раза.

23 июня украинские боевики нанесли по Крыму удар пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них перехватили силы ПВО, подрыв осколочной боевой части пятой ракеты произошёл в воздухе. В результате четыре человека, в том числе двое детей, погибли, ещё 153 получили ранения.

В Минобороны заявили, что ответственность за случившееся лежит на США, которые поставили киевскому режиму ракеты. Все полётные задания в ракеты ATACMS американские специалисты вводят на основе собственных данных спутниковой разведки, добавили в военном ведомстве.

3 июля Развожаев сообщил, что состояние пациентов, которые были доставлены в Москву из Севастополя после атаки ВСУ, улучшилось.