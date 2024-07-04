Йошкар-Ола, 4 июля, 2024, 19:31 — ИА Регнум. После трёхдневной жары на столицу республики Марий Эл Йошкар-Олу обрушился тропический ливень, передаёт корреспондент ИА Регнум.

ИА Регнум

Улицы города затоплены водой, по данным очевидцев, ливневая канализация не справляется с количеством одновременно выпавших осадков.

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Жители города публикуют в соцсетях видео с последствиями тропического ливня. На них водители пытаются вручную отбуксировать автомобили, стоя практически по колено в воде. Движение транспортных средств на дорогах замедлилось, многие дворы залиты водой.

По данным Марийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 июля в республике пройдут грозы и град. Также возможно шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с.

По данным региональных СМИ, за последние дни жители республики пережили сильное повышение температуры почти до +34 градусов. Ранее подобную отметку фиксировали в 1988 году — тогда на термометрах жителей Марий Эл наблюдалось +32,6 градуса.

Как сообщало ИА Регнум, в первую неделю июня в Москве выпал 91% от месячной нормы осадков, при этом средняя температура воздуха за этот период превысила норму на 4,5 градуса. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова назвала такую ситуацию уникальной.