Авдеевка, ДНР, 14 сентября, 2023, 00:07 — ИА Регнум. Российский военный в ходе спецоперации в боях на авдеевском направлении в ДНР спас своих товарищей — он закрыл их своим телом от взрыва гранаты. О героизме бойца рассказал РИА Новости военнослужащий 1-й Славянской бригады с позывным Водолаз.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Смелость и отвагу парень проявил в ходе контактного боя с украинскими солдатами.

«Он спиной меня прикрыл… когда граната прилетела, он просто повернулся спиной, чтобы она не попала в нас своими осколками», — рассказал Водолаз.

Героический поступок стал ещё более уникальным потому, что российский боец выжил. Он получил тяжелые ранения, до сих пор восстанавливается.

Как сообщало ИА Регнум, военные российской армии отлично знают и понимают, за что они сражаются на Украине. Об этом заявил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер.

В подтверждение своего заключения Риттер привёл в пример подвиг экипажа российского танка «Алёша», который в одиночку вступил в бой с двумя танками и шестью БМП ВСУ и всех их уничтожил.

Бригада российских войск скрытно зашла в тыл обороняющимся украинским силам, прорвала оборону и создала условия для окружения отрядов ВСУ. Об этом рассказал командир подразделения полковник Сергей Наймушин, получивший за этот бой звезду Героя России.