Тбилиси, 4 июля, 2024, 02:11 — ИА Регнум. Чемпион мира по греко-римской борьбе Нугзари Цурцумия 3 июля был обнаружен мёртвым в своём доме в городе Хоби на северо-западе Грузии. Спортсмену было 27 лет, сообщил портал «Грузия. Online».

Национальная федерации борьбы Грузии Нугзари Цурцумия

Информацию о смерти Нугзари Цурцумия подтвердила в соцсетях и Национальная федерации борьбы Грузии.

«Плохая новость дошла до нас. Сегодня скончался Нугзар Цурцумия. Соболезнования родным и близким. Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах», — написали коллеги спортсмена.

Причина смерти — не уточняется.

Нугзари Цурцумия — чемпион мира 2019 года в весовой категории до 55 кг. На чемпионатах Европы он один раз завоевал второе место, и три раза — третье.