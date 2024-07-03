Луганск, 3 июля, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Житель Сватовского района ЛНР Роман Пономаренко предстанет перед судом за участие в боевых действиях на стороне киевского режима. Об этом сообщает 3 июля пресс-служба прокуратуры республики.

Иван Шилов ИА REGNUM

По версии следствия, в 2020 году Пономаренко прошёл обучение в центре «Десна» на территории Черниговской области Украины, чтобы воевать в составе террористического сообщества — 46-го отдельного батальона спецназа ВСУ «Донбасс» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После обучения в период с августа 2020 года по сентябрь 2021 года обвиняемый принимал участие в деятельности этого украинского формирования. Пономаренко предъявили обвинение по статьям об участии в террористическом сообществе и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.4 и ст. 205.3 УК РФ).

«Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — отметили в прокуратуре.

46-й отдельный батальон специального назначения «Донбасс — Украина» был создан в 2015 году по инициативе офицеров националистического батальона «Донбасс» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Существовавший с 2014 года нацбат, как сообщало ИА Регнум, был полностью разгромлен российскими военными в марте 2022 года. Тогда в Минобороны заявили, что разрозненные группы нацбата уничтожили в районе села Сладкое в ДНР.