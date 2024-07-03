Москва, 3 июля, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Более 1300 молодых специалистов «Роснефти» приняли участие в XVII Кустовой научно-технической конференции. На нее пригласили победителей и призеров региональных научно-технических конференций из 95 дочерних предприятий.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела конференцию молодых специалистов

Конференция прошла на площадках восьми дочерних предприятий «Роснефти»: «Оренбургнефть», «Удмуртнефть» им. В. И. Кудинова, «РН-Ванкор», «АНХК», «РН-Северо-Запад», «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», «ТомскНИПИнефть» и Дальневосточного центра судостроения и судоремонта. На 29 профильных секциях было представлено более тысячи проектов. Участники встречи презентовали работы по оптимизации процесса бурения, методам обработки призабойной зоны пласта, модернизации производства, использованию тепловой энергии, разработке систем безопасности труда, повышению эффективности, ранней профориентации в школах региона и другие темы.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела конференцию молодых специалистов

Более 440 победителей, призеров и номинантов конференции примут участие в финальном этапе — Межрегиональной научно-технической конференции (МНТК), которая состоится осенью этого года в Москве. В 2023 году «Роснефть» уже внедрила 33 проекта, которые были отобраны по итогам МНТК 2022 года. Их ожидаемый экономический эффект составит почти 4 млрд рублей.