Мелитополь, 3 июля, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» в рамках заседания генерального совета под председательством Дмитрия Медведева сформировала совет первичных отделений партии. В него включили представителей 89 регионов.

ER.ru «Единая Россия» проведет совет первичных отделений

Как пишет издание mkset.ru, Дмитрий Медведев подчеркнул, что текущий год объявлен Годом первичных отделений партии. Секретари отделений партии, активисты являются её опорой во всем. Это люди, которые занимаются решением партийных и государственных задач на земле. Они лучше всего знают о том, какие существуют проблемы на местах.

Председатель «Единой России» отметил, что совет первичных отделений партии должен стать площадкой, где секретари будут предлагать инициативы и доносить их до руководства партии без бюрократических проволочек.

По словам руководителя центрального исполкома ЕР Александра Сидякина, совет первичных отделений партии будет проходить ротацию на регулярной основе, чтобы как можно больше людей можно было привлечь к его работе.

Он рассказал, что в первом составе 54% мужчин, 46% женщин и 30% молодежи. Семь секретарей первичных отделений являются участниками специальной военной операции. Также Сидякин напомнил, что в общей сложности в партии «Единая россия» 86 тысяч первичек.

По его словам, с конца 2022 года проводится системная перезагрузка первичного звена. Был проведен кадровый аудит, внедрены новые форматы стратегических сессий, форумов секретарей первичных отделений, которые проводятся теперь на системной основе. Кроме этого, партия провела кадровый конкурс секретарей первичек, создана «скамейка запасных». Также осуществляется реализация грантовой поддержки первичного звена, стартовали образовательные проекты для секретарей первичных отделений на базе высшей партийной школы «Единой России».

Первое заседание совета пройдет 19 сентября текущего года. На протяжении года ЕР уделяет повышенное внимание обучению секретарей первичных отделений, оно будет проводиться на базе высшей партийной школы. Кроме этого, партия внедрит обновленную систему их мотивации и кадрового роста.

Как сообщают на сайте ER.RU, ЕР каждый год проводит конкурс общественно значимых проектов первичных отделений. Его победителям предоставляются гранты на благоустройство общественных территорий, строительство детских и спортивных площадок, поддержку социально значимых проектов, творческих объединений и многое другое.

ER.ru «Единая Россия» проведет совет первичных отделений

«В Запорожской области действует разветвленная сеть первичных отделений партии «Единая Россия», 599 первичек объединяют свыше 6000 членов партии и сотни сторонников. В рамках года первичных отделений проведен форум, в одном из местных отделений в пилотном формате запущен конкурс первичек. Первичные ячейки партии активно взаимодействуют с жителями, помогая решать социальные вопросы, и организуют различные культурно-досуговые мероприятия. Постепенно работу первичных отделений интегрируем в жизнь каждого жителя Запорожской области», — сообщил руководитель регионального исполнительного комитета запорожского регионального отделения партии «Единая Россия» Егор Корякин.