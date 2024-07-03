Минск, 3 июля, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». Соответствующий документ размещён на портале официального опубликования правовых актов.

TASS /EPA Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Освободить от наказания в виде общественных работ, штрафа, лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, исправительных работ, ограничения по военной службе, ареста, ограничения свободы, лишения свободы на определённый срок, а также от иных мер уголовной ответственности», — говорится в документе.

Согласно принятому законопроекту, амнистии подлежат несовершеннолетние, беременные женщины, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий, лица, достигшие пенсионного возраста (63 года для мужчин и 58 лет для женщин) и другие группы граждан. Решение о применении амнистии будет приниматься в отношении каждого лица индивидуально.

При этом амнистии не подлежат граждане, которые уже попали под неё в 2021–2024 годах или получили помилования, после чего вновь были осуждены за умышленное преступление. Это же касается особо опасных преступников и тех, кто на момент вынесения приговора лишь частично возместил ущерб от предыдущего преступления, уточняется в документе.

Принятый закон приурочен ко Дню независимости Белоруссии, который отмечается 3 июля. В этот день в 1944 году Красная армия освободила Минск от немецко-фашистских захватчиков.

Накануне Александр Лукашенко пообещал амнистировать часть участников протестов 2020 года. Он заявил, что среди осуждëнных по протестным делам есть самые разные люди, в том числе те, кто совершил незначительные преступления.

Как передавало ИА REGNUM, с августа 2020 года по начало февраля 2022-го за участие в протестах были осуждены по уголовным делам 1832 человека.