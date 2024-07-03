Украина, 3 июля, 2024, 12:09 — ИА Регнум. В подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области в результате ударов были поражены склад ВСУ, скопление техники, а также места, откуда производился запуск беспилотников. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Село Малиновка получило самое максимальное внимание. Вначале был авиационный удар, потом остатки разбегающихся бандеровцев накрыли из РСЗО. Через некоторое время по Малиновке прилетели дроны, поражая технику и артиллерийские установки вместе с расчетом», — написал Лебедев в Telegram-канале.

Более того, в завершение были нанесены несколько артиллерийских ударов, добавил подпольщик.

«В итоге было попадание в склад с мощной детонацией», — отметил он.

По информации Лебедева, в результате атаки также были поражены места, с которых украинские военные запускали БПЛА.

Вместе с тем несколько ударов пришлось на район железнодорожной станции в селе Малая Токмачка, где на огороженной территории есть складские помещения ВСУ, сообщил подпольщик.

В Министерстве обороны России на данный момент не подтверждали эту информацию.

Как передавало ИА Регнум, 2 июля Лебедев сообщил об ударах по предприятию, которое производит дроны, а также складу с боекомплектами в Харькове.

В этот же день официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил, что за сутки подразделения Южной группировки войск уничтожили шесть полевых складов боеприпасов. Во время контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-миллиметровую гаубицу М198 производства США, 152-миллиметровое орудие Д-20, 105-миллиметровую гаубицу L-119 производства Великобритании и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, принадлежавшие ВСУ.