Подполье сообщило о поражении складов ВСУ в Запорожской области
Украина, 3 июля, 2024, 12:09 — ИА Регнум. В подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области в результате ударов были поражены склад ВСУ, скопление техники, а также места, откуда производился запуск беспилотников. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Село Малиновка получило самое максимальное внимание. Вначале был авиационный удар, потом остатки разбегающихся бандеровцев накрыли из РСЗО. Через некоторое время по Малиновке прилетели дроны, поражая технику и артиллерийские установки вместе с расчетом», — написал Лебедев в Telegram-канале.
Более того, в завершение были нанесены несколько артиллерийских ударов, добавил подпольщик.
«В итоге было попадание в склад с мощной детонацией», — отметил он.
По информации Лебедева, в результате атаки также были поражены места, с которых украинские военные запускали БПЛА.
Вместе с тем несколько ударов пришлось на район железнодорожной станции в селе Малая Токмачка, где на огороженной территории есть складские помещения ВСУ, сообщил подпольщик.
В Министерстве обороны России на данный момент не подтверждали эту информацию.
Как передавало ИА Регнум, 2 июля Лебедев сообщил об ударах по предприятию, которое производит дроны, а также складу с боекомплектами в Харькове.
В этот же день официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил, что за сутки подразделения Южной группировки войск уничтожили шесть полевых складов боеприпасов. Во время контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-миллиметровую гаубицу М198 производства США, 152-миллиметровое орудие Д-20, 105-миллиметровую гаубицу L-119 производства Великобритании и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, принадлежавшие ВСУ.