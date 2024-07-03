Липецк, 3 июля, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Основатель компании «Липецкое станкостроительное предприятие» Владимир Петров объявлен в международный розыск, сообщило 2 июля издание «Коммерсантъ».

ФСБ РФ/ТАСС

В мае 77-летний предприниматель, находившийся под подпиской о невыезде, уехал в Армению вместе с женой. Адвокаты предпринимателя считают, что оснований для розыска нет, так как Петров намерен вернуться. Бизнесмен сообщил юристам, что попал в больницу, когда узнал о розыске.

В январе 2023 года управление МВД по Липецкой области возбудило уголовное дело по статье о хищении бюджетных средств. Ранее входящий в «Ростех» холдинг «Станкопром» выделил предприятию Петрова средства на реализацию проекта по серийному производству станкоинструментальной продукции.

Подробности дела и сумма ущерба не разглашаются. По информации источников издания, речь идёт о нескольких миллионах рублей.

Издание уточняет, что Петров находился под подпиской о невыезде с конца 2023 года. 30 мая региональное управление МВД планировало предъявить ему обвинение, но 25 мая супруги Петровы улетели из Москвы в Ереван. Решением Правобережного районного суда Липецка Петров был заочно помещён под стражу. В случае экстрадиции на территорию России его отправят в СИЗО.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2019 года в Липецке были арестованы братья Владимир и Кирилл Петровы, сыновья основателя АО «Липецкое станкостроительное предприятие» и совладельцы компании. Им инкриминировали хищение бюджетных средств, выделенных на исполнение гособоронзаказа.