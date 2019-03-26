Липецк, 26 марта, 2019, 18:10 — ИА Регнум. Совладельцы акционерного общества «Липецкое станкостроительное предприятие» Владимир Петров и Кирилл Петров арестованы по подозрению в мошенничестве, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Тверской районный суд Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Бизнесмены подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на исполнение гособоронзаказа. Предположительная сумма ущерба бюджету — 40 миллионов рублей.

Владимир и Кирилл Петровы заключены под стражу до 22 мая.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Липецке, Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски по делу о хищении средств, выделенных на гособоронзаказ. Также СМИ сообщали, что при обыске на липецком предприятии в большом количестве была обнаружена сайентологическая литература.