Харьков, Украина, 3 июля, 2024, 05:14 — ИА Регнум. Из Волчанской общины в Харьковской области, в 30-ти км от российской границы, киевский режим намерен принудительно вывезти более 100 детей. Об этом телеканалу «Общественное» 2 июля рассказал глава районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили.

t. me/evraevmikhail Беженцы из Харьковской области

По словам чиновника, украинские власти приняли решение о принудительной эвакуации 112 детей. В Волчанске на данный момент около 30 человек, которые отказываются уезжать. В общей сложности на территории общины пока остаются 2,5 тыс. жителей.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ расстреляли группу беженцев, которых эвакуировали из населённого пункта Торецк в ДНР. Погибли не менее семерых мирных жителей.

В марте проводилась эвакуация жителей Сумской области недалеко от границы с Россией. Выехали все жители 22 населённых пунктов на территории шести общин Сумской области.