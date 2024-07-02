Махачкала, 3 июля, 2024, 00:49 — ИА Регнум. Итоговое решение муфтията Дагестана о локальном запрете на ношение никаба примут после рассмотрения примеров случаев запрета, прописанных в шариате. Об этом заявил заммуфтия республики Абдулла Салимов.

Petar Milošević Никаб

Салимов пояснил, что не совсем правильно был истолкован текст отдела фетв при муфтияте.

«Хочу отметить, что в дальнейшем отделом фетв будут приведены примеры случаев запрета на ношение никаба, прописанных в шариате. Согласно именно этой информации будет вынесено итоговое решение о локальном запрете на ношение никаба», — написал Салимов в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, отдел фетв при муфтияте Дагестана тщательно изучил вопрос возможного всеобщего запрета на ношение никаба и пришёл к выводу, что достаточных оснований для принятия такого решения нет. Ограничения могут вводиться локально и на время из соображений безопасности, информировали в пресс-службе муфтията республики.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что ношение никабов в России нужно запретить. Он поинтересовался, почему в Азии никаб запрещён, а в России нет.