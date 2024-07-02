Махачкала, 2 июля, 2024, 23:47 — ИА Регнум. Отдел фетв (богословско-правовых заключений) при муфтияте Дагестана тщательно изучил вопрос возможного всеобщего запрета на ношение никаба и пришёл к выводу, что достаточных оснований для принятия такого решения нет. Ограничения могут вводиться локально и на время из соображений безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе муфтията Дагестана.

Petar Milošević Никаб

В официальном заявлении руководитель отдела фетв Ахмед-Хаджи Исаев отметил, что, есть несколько мнений ученых по поводу ношения никаба — одни считают его ношение обязательным, другие — желательным, а третьи — нежелательным.

«После тщательного анализа шариатских текстов в рамках четырех мазхабов отдел фетв РД не видит достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба», — отметили в отделе фетв.

Эксперты допустили локальные запреты на ношение никаба, в тех случаях, когда это необходимо для обеспечения безопасности. Руководитель отдела фетв подчеркнул, что такой запрет должен быть продиктован исключительно внешними факторами и нести временный характер.

Как сообщало ИА Регнум, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что ношение никабов в России нужно запретить. Он поинтересовался, почему в Азии никаб запрещён, а в России нет.

Советник президента, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев 19 мая предложил запретить ношение никаба в России. Он напомнил, что этот вид одежды запрещено носить в ряде стран Центральной Азии. Запрет никаба необходим для снижения риска экстремизма, пояснил он.

В ответ зампред Духовного управления мусульман России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов 22 мая заявил, что запрет никаба может не понравиться странам Востока, с которыми Москва укрепляет отношения. При этом он сослался на свободу вероисповедания и соблюдения религиозных канонов.