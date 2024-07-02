Москва, 2 июля, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Изобретатели из Приморского края совместно с представителями «Кулибин-клуба» Народного фронта провели испытание технических разработок для нужд спецоперации, говорится в пресс-релизе общественного движения.

Алексей Майшев/РИА Новости

По информации Народного фронта, специалисты испытали средства для разминирования, тележку «Кабан», средства дальней беспилотной авиации, которые способны работать с дальностью более 100 километров, а также бронежилеты.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что техническая основа, созданная на базе движения, позволит запустить массовое производство средств, которые необходимы, чтобы военные могли решать боевые задачи, не подвергая себя опасности.

Тележка «Кабан» представляет собой самоходную гусеничную платформу открытого типа. Она создана для доставки боеприпасов на передовую и эвакуации раненых. А имеющаяся платформа и лёгкий трал пригодятся для работ по разминированию на освобождённых территориях, где остались неразорвавшиеся боеприпасы. Ещё одну разработку — бронежилеты «Тигр» — уже активно используют на передовой бойцы-приморцы. Вес одного бронежилета в полной штурмовой комплектации составляет всего 12,6 килограмма.

«Кулибин-клуб» Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и многое-многое другое.

Ранее ИА Регнум передавало, что «Кулибин-клуб» отправит бойцам тысячи дронов-камикадзе и уникальные лодки. Сейчас Народный фронт помогает налаживать серийное производство дронов-камикадзе «Скворец» с конфигурацией 10 дюймов, летающих на расстояние около 20 километров.