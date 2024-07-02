Уфа, 2 июля, 2024, 11:54 — ИА Регнум. В Башкирии в многоквартирном доме города Стерлитамака произошёл хлопок газовоздушной смеси. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба городской администрации в Telegram-канале.

МЧС Башкирии

Отмечается, что хлопок произошёл из-за неосторожного обращения с бытовым газом 2 июля в 12:03 на втором этаже многоквартирного дома, расположенного по улице Артёма.

«По предварительным данным, в результате происшествия пострадали семь человек, из них двое — это дети. Один совершеннолетний человек погиб», — говорится в сообщении.

По тревоге были подняты аварийно-спасательные службы, задействованы три единицы пожарной техники и три единицы скорой помощи. На месте происшествия работают все экстренные службы, создан оперативный штаб. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В прокуратуре Башкирии сообщили, что в результате происшествия выбиты окна, двери в жилых помещениях, повреждена входная группа подъезда.

По данным прокуратуры, хлопок газа произошёл при производстве ремонтных работ газового оборудования в доме.

Как передавало ИА Регнум, 15 мая после взрыва газа в двухэтажном доме в городе Боровичи (Новгородская область) частично обрушилась кровля дома, два человека пострадали. Инцидент произошёл в семиквартирном жилом доме на улице Советской. На втором этаже вспыхнул пожар площадью 20 кв. м, его потушили в течение часа.

13 мая в Ростовской области в результате взрыва газа произошло разрушение частного жилого дома в посёлке Лиховском. В результате пострадали два человека, их госпитализировали с ожогами. Кинологи не обнаружили признаков взрывчатых веществ на месте взрыва.