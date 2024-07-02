Владивосток, 2 июля, 2024, 07:22 — ИА Регнум. Во Владивостоке утром 2 июля случилось задымление в одной из аудиторий на пятом этаже государственного университета (ВВГУ). Огонь охватил около 20 кв. метров. Эвакуировано почти 450 человек, погибших и пострадавших нет. Подробности сообщили в МЧС РФ.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

Пожар потушили. На месте работают дознаватели ведомства и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Отмечается, что все службы вуза сработали оперативно. На данный момент в здании людей нет, на месте работают пожарные расчёты. Причина задымления выясняется.

При этом в ВВГУ 2 июля началась защита дипломных работ.

Как сообщало ИА Регнум, утром 30 июня МЧС проинформировало о крупном пожаре на складе готовой продукции в Братске на шести тысячах квадратных метров. Пожар удалось локализовать. Никто не пострадал.

В Приморском крае 27 июня загорелось здание продуктовой базы в Находке. Пожар распространился на тысячу квадратных метров, у здания частично обрушилась кровля.