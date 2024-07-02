В вузе Владивостока во время защиты дипломов загорелась аудитория
Владивосток, 2 июля, 2024, 07:22 — ИА Регнум. Во Владивостоке утром 2 июля случилось задымление в одной из аудиторий на пятом этаже государственного университета (ВВГУ). Огонь охватил около 20 кв. метров. Эвакуировано почти 450 человек, погибших и пострадавших нет. Подробности сообщили в МЧС РФ.
Пожар потушили. На месте работают дознаватели ведомства и эксперты испытательной пожарной лаборатории.
Отмечается, что все службы вуза сработали оперативно. На данный момент в здании людей нет, на месте работают пожарные расчёты. Причина задымления выясняется.
При этом в ВВГУ 2 июля началась защита дипломных работ.
Как сообщало ИА Регнум, утром 30 июня МЧС проинформировало о крупном пожаре на складе готовой продукции в Братске на шести тысячах квадратных метров. Пожар удалось локализовать. Никто не пострадал.
В Приморском крае 27 июня загорелось здание продуктовой базы в Находке. Пожар распространился на тысячу квадратных метров, у здания частично обрушилась кровля.