Москва, 1 июля, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Дни Ханты-Мансийского автономного округа — Югры пройдут со 2 по 4 июля на ВДНХ в павильоне «Роснефти». Посетители международной выставки-форума «Россия» познакомятся с историей легендарного Самотлорского нефтяного месторождения, погрузятся в культуру коренных малочисленных народов Севера, узнают подробности о социальных проектах «Роснефти» в регионе.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На ВДНХ пройдут Дни Югры

В частности, «Роснефть» реализует в Югре IT-проект по подключению к интернету семей, живущих в родовых угодьях и ведущих традиционный образ жизни. За три года установлено 60 точек доступа в семи районах округа. Благодаря новым технологиям, посетители ВДНХ смогут пообщаться с представителем коренного населения ХМАО и увидеть, как устроено современное стойбище. Гости павильона с помощью очков виртуальной реальности смогут побывать на Самотлоре и увидеть знаковые площадки Нижневартовска.

В рамках Дней Югры в павильоне компании пройдёт встреча с ветеранами нефтедобычи. Специалисты «Самотлорнефтегаза» расскажут о развитии месторождения и становлении города Нижневартовска, а также об уникальных природных территориях Югры — парках «Самаровский Чугас» и «Сибирские Увалы», развитие которых поддерживает компания.

«Самотлорнефтегаз» — одно из ключевых добывающих предприятий «Роснефти» в Западной Сибири — ведёт разработку крупнейшего в России Самотлорского месторождения, которое в этом году отметило 55-летний юбилей с начала промышленного освоения.