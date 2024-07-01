Херсон, 1 июля, 2024, 08:28 — ИА Регнум. В подконтрольной Киеву части Херсонской области объекты критической инфраструктуры получили повреждения, сообщил 1 июля назначенный киевским режимом глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Jens Büttner/Global Look Press

«Зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры», — написал он в Telegram-канале.

Расположение поврежденного объекта Прокудин не уточнил.

Как передавало ИА Регнум, в подконтрольной Киеву части Херсонской области 17 июня был повреждён объект критической инфраструктуры. Назначенный киевским режимом глава областной военной администрации Александр Прокудин уточнил, что, кроме объекта критической инфраструктуры, пострадал газопровод.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, по данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют ежедневно, иногда на территории всей страны.