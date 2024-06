Москва, 30 июня, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Гитарист, участник рок-групп «Скифы», «Голубые гитары», «Цветы» Сергей Дюжиков умер на 75-м году жизни, сообщил бывший ударник «Голубых гитар» Виктор Дегтярёв на странице в соцсети «ВКонтакте».

Zaza Vaza Сергей Дюжиков

Он уточнил, что узнал о смерти музыканта 29 июня. Дюжиков перед смертью длительное время болел.

«Это был яркий лидер и неординарный человек с хорошим биологическим посылом и хорошей техникой игры и пения», — написал Дегтярёв.

Дюжиков родился 27 июля 1948 года в Вене в семье советского военного лётчика. В 1961 году они переехали в Измаил (УССР). Первую группу Дюжиков создал ещё в школе, назвав её «Аргонавты». В 1966 году он приехал в Москву и поступил в Институт военных переводчиков, но через несколько недель перешёл на филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.

В первый год проживания в Москве Дюжиков основал группу «Скифы», которая в 1968 году стала лауреатом фестиваля студенческой самодеятельности в Лужниках. Она также участвовала в съёмках фильма «Ещё раз про любовь», играла для спортсменов, которые во время сборов готовились к Олимпийским играм.

В 1970 году «Скифы» вошли в состав «Голубых гитар», в составе которых выступали пять лет. Дюжиков также играл в группах «Цветы», «Красные маки», «Группа Стаса Намина» и «Магистраль» Юрия Антонова, работал с Игорем Крутым. Музыкант много гастролировал, в том числе по разным странам, пластинки групп с его участием расходились миллионными тиражами.

В 1991 году Дюжиков переехал в США и играл в варьете русского ресторана под Нью-Йорком. Он также выступал в оркестре Сэма Майклсона, работал в разных группах, начал подрабатывать уроками музыки.

В 1998 году ему присудили призы как лучшему в Калифорнии гитаристу в стиле кантри и лучшему инструменталисту. В 2000 году играл в бродвейском мюзикле «It Ain’t Nothing but The Blues» («Всё это лишь только блюз»).