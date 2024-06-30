Анкара, 30 июня, 2024, 05:40 — ИА Регнум. Лесные пожары охватили некоторые территории в турецких провинциях Измир, Чанаккале и Айдын. Об этом 29 июня сообщил телеканал TRT Haber.

ИА REGNUM Лесной пожар

В связи с угрозой распространения огня перекрыли трассу между Сельчуком (Измир) и курортом Кушадасы (Айдын). Для тушения пожара в этом месте направили четыре самолёта и пять вертолетов.

В провинции Измир выявили ещё один очаг распространения огня в районе курорта Чешме. В Чанаккале пожар охватил сельскохозяйственные земли в районе Эзине. Из двух окрестных сёл эвакуировали людей.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года Турция временно закрыла судоходство в проливе Дарданеллы в обе стороны из-за тушения авиацией лесного пожара в провинции Чанаккале. Самолётам, которые вели борьбу с огнём, потребовалось набирать воду из акватории возле пролива.