Магас, 28 июня, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Три проекта из Ингушетии победили в первом сезоне конкурса «Росмолодежь. Гранты» 2024 года. Общая сумма выделенных грантов составила 1,228 миллиона рублей.

Ingushetia.ru Махмуд-Али Калиматов

Как рассказал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, все проекты имеют социальную направленность. Один из них — «Плечом к плечу» нацелен на воспитание молодежи в соответствии с ценностями патриотизма и её подготовку к службе в Вооруженных силах РФ.

Проект «Голос предков» разработан для сохранения и поддержания традиций и обычаев ингушского народа. Проект «Эко-локация» направлен на популяризацию экологического просвещения среди молодежи.

В этом году на конкурс «Росмолодежь. Гранты» поступило более 15 тысяч заявок от физических лиц. После того как проекты прошли экспертную оценку, 1,3 тысячи из них удостоились грантов почти на 710 миллионов рублей.

Также Махмуд-Али Калиматов отметил достижение выпускника ГБОУ «СОШ № 3 города Карабулак» Илисхана Алиева, который сдал ЕГЭ сразу по нескольким предметам на максимальные или почти на максимальные баллы.

Махмуд-Али Калиматов заметил, что «знания — это основа основ», и выразил надежду, что в республике будет больше талантливой молодежи, которая стремится к получению прочных знаний и качественного образования. Руководитель субъекта пообещал, что власти региона и в дальнейшем будут оказывать поддержку молодежи и создавать условия для ее развития.