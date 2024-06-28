Москва, 28 июня, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Главный специалист безопасности банка познакомился с девушкой в надежде на отношения. Но новая знакомая очаровала его и втянула в мошенническую схему под предлогом заработка на бирже. В результате мужчина остался без девушки и лишился 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Главный специалист сетевой безопасности «Инбанка» 32-летний Евгений Е. в начале июня познакомился с девушкой пор имени Мирослава на просторах соцсетей. У девушки на странице было много красивых фото и самое важное: статус «в активном поиске».

Мирослава позиционировала себя как православную и ведущую здоровый образ жизни. Девушка объяснила, что негативно относится к курению и алкоголю. Евгений не упустил возможности и предложил общение, мужчине показалось, что она может стать для него подходящей партией.

Между молодыми людьми завязался диалог, вскоре выяснилось, что у них много общего. И мужчина надеялся на более близкие отношения. Чтобы впечатлить новую знакомую, он легко согласился на предложение Мирославы заработать на бирже и инвестициях.

Девушка связала Евгения со своим братом, который рассказал мужчине, что нужно делать. Евгений открыл криптокошелек и стал инвестировать под присмотром брата Мирославы и его знакомого. Но вскоре оказалось, что вывести деньги с кошелька не так просто.

«32-летний мужчина внес 28 711 долларов США на неизвестный счёт с целью инвестирования и заработка, но из этой суммы он смог вывести обратно лишь 35 долларов США. Остальные денежные средства оказались заблокированы из-за того, что техподдержка попросила оплатить подоходный налог с полученной прибыли и конвертацию, после оплаты появилось сообщение, что необходимо оплатить штраф. Только после этого у заявителя возникли подозрения, что он стал жертвой мошенничества», — сообщил источник ИА Регнум.

Евгений 24 июня обратился в полицию и написал заявление в по факту мошеннических действий. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Александр Е. работает в частном премиальном банке «Инбанк», который обслуживает только очень состоятельных клиентов из корпоративного сектора. Они предоставляют услуги частным и юридическим лицам. Приоритетными направлениями деятельности банка являются корпоративное кредитование, операции на финансовых рынках, управление активами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что топ-менеджер завода автоматики и приборостроения им. Пилюгина отдал мошенникам почти 40 млн рублей. Мошенники убедили его в том, что с его счетов осуществляются переводы на Украину.