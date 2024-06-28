Москва, 28 июня, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Малый и средний бизнес Крыма и приграничных регионов привлек финансирование на 13,3 млрд рублей за счет специального лимита «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. Лимиты были выделены в начале года.

Иван Шилов ИА Регнум Бизнес, предпринимательство, МСП

«Для предпринимателей Крыма, Севастополя, приграничных регионов были запущены специальные «зонтичные» поручительства с повышенным уровнем покрытия, чтобы простимулировать банки активнее кредитовать бизнес», — рассказал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. По его словам, субъекты малого и среднего предпринимательства Воронежской, Ростовской, Белгородской, Курской и Брянской областей привлекли 10,4 млрд рублей, Крыма и Севастополя — 2,9 млрд рублей.

«В приграничных регионах больше всего кредитов под поручительства получили МСП обрабатывающих производств, строительства, сельского хозяйства. На Крымском полуострове в топ-5 отраслей вошли строительство, гостиницы, общепит и обрабатывающие производства», — акцентировал министр экономического развития России Максим Решетников.

Поддержка МСП приграничных регионов была одной из тем во время встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина с генеральным директором Корпорации МСП Александром Исаевичем. Мишустин поручил корпорации сделать все, чтобы помочь местным предпринимателям «иметь все необходимые инструменты для развития своего бизнеса или хотя бы его поддержания».

«По объему привлеченного финансирования и по числу полученных кредитов впереди всех представители микробизнеса. Так, в приграничных регионах на их долю приходится более 6,3 млрд рублей и 680 договоров, в Крыму и Севастополе это свыше 2,1 млрд рублей и почти 500 договоров», — отметил Александр Исаевич.