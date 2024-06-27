Москва, 27 июня, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Россияне от 21 до 30 лет получают спам-звонки чаще, чем другие возрастные группы. В среднем на каждого абонента этой возрастной группы приходится более десяти нежелательных вызовов в месяц. К таким выводам пришли эксперты оператора Yota на основе статистики использования бесплатного сервиса «АнтиСПАМ».

Спам

На втором месте по частоте спам-звонков — абоненты от 31 до 40 лет, на которых приходится в среднем по восемь вызовов от спамеров ежемесячно. Группы 41–50 лет и 50+ получают подобные звонки в схожем количестве — в среднем по семь штук в месяц.

Спамеры меньше всего звонят подросткам и студентам, так как это наименее платежеспособная аудитория. По статистике, абоненты 14–20 лет получают всего четыре нежелательных вызова в месяц. Таким образом, россияне старше 21 года в среднем получают спама вдвое больше, чем пользователи младше этого возраста. Между тем молодежь подключает антиспам-сервис лишь на 22% реже, чем остальные абоненты.

В целом мужчины прибегают к помощи блокировщика нежелательных вызовов на 27% чаще, чем женщины. При этом женская аудитория получает спам-звонки немного чаще мужской: восемь с половиной против восьми звонков в месяц.

Наиболее востребован блокировщик спама у жителей Мурманской области, Карелии, Кировской области, Удмуртии и Псковской области.

«Полностью защититься от нежелательных звонков сложно, однако для абонентов Yota в мае мы запустили бесплатный сервис «АнтиСПАМ», — отметил руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota Петр Чернявский. Он пояснил, что сервис автоматически блокирует входящий вызов при подозрении на спам, соцопросы, звонки от коллекторов и микрофинансовых организаций. «Отфильтрованные вызовы переадресовываются на автоответчик, где потом можно прослушать оставленные голосовые сообщения», — добавил Чернявский.

По мере роста активности спамеров растет и число коротких звонков. С января по май средняя длительность входящего вызова снизилась почти на 8%. Между тем россияне все чаще используют для разговоров мессенджеры и социальные сети: в сравнении с началом года, каждый абонент стал потреблять в среднем на 13% больше интернет-трафика.