Топки, Кемеровская область, 27 июня, 2024, 10:21 — ИА Регнум. При столкновении пассажирского автобуса Golden Dragon и грузовика в Топкинском округе на трассе «Сибирь» пострадали 17 человек, сообщил 27 июня министр здравоохранения Кемеровской области Дмитрий Беглов.

МЧС Кемеровской области

«Всего пострадало 17 человек, в том числе трое детей», — процитировал Беглова RT.

Управление СК России по Кемеровской области сообщило о проведении доследственной проверки после случившегося. Ведомство сообщило, что двое детей получили травмы и попали в больницу после ДТП.

Как сообщало ИА Регнум, дорожная авария с участием Golden Dragon, в котором ехали 29 пассажиров, и произошла утром 27 июня на 235-м км трассы Р-255. По версии МВД, водитель автобуса столкнулся с остановившемся в месте проведения дорожных работ грузовиком.

МВД сообщало о том, что несколько человек пострадали. Точное количество пострадавших на момент сообщения не было известно.