Топки, Кемеровская область, 27 июня, 2024, 09:05 — ИА Регнум. В Кемеровской области междугородний пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие, сообщили 27 июня в пресс-службе регионального управления МВД.

МВД России по Кемеровской области

Дорожная авария произошла в Топкинском округе в районе 08:40 мск на 235-м км трассы Р-255 «Сибирь».

Как отметили в ведомстве, водитель автобуса Golden Dragon не выбрал безопасную дистанцию. Произошло столкновение с грузовиком, который остановился по требованию регулировщика на участке дороги, где шёл ремонт.

«В автобусе, двигающемся по маршруту Новосибирск — Кемерово, находились 29 пассажиров. В настоящее время полицейские устанавливают количество пострадавших и все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия», — сообщили в МВД.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июня на федеральной трассе М-5 «Урал» в Рязанской области столкнулись четыре автомобиля: два грузовика, микроавтобус «Газель» и легковушка. В результате ДТП восемь человек погибли. Как сообщил глава управления ГАИ по Рязанской области Сергей Москвин, «Газель» выехала на встречку.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела — по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 5 ст. 264 УК РФ) и об оказании транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).