Пекин, 27 июня, 2024, 07:00 — ИА Регнум. Китай перехватил детектор подводных лодок, сброшенный в Южно-Китайском море военным самолётом США. Об этом в среду, 26 июня, сообщило китайское издание Huanqiu Shibao (HS).

Иван Шилов ИА REGNUM Южно-Китайское море

По информации источника, американские военные самолёты сбросили в воду в акватории Южно-Китайского моря несколько неопознанных объектов, после чего в этом районе китайская сторона провела операцию по их вылову.

В результате в руки китайской стороны попал объект, который идентифицировали как средство по обнаружению подводных лодок.

Как передавало ИА Регнум, в апреле глава министерства национальной обороны Китайской Народной Республики Дун Цзюнь в ходе разговора с шефом Пентагона Ллойдом Остином заявил, что Соединённые Штаты должны признать позицию Пекина и уважать суверенитет и интересы Китая в Южно-Китайском море. Также министр обороны КНР подчеркнул, что будущее китайско-американских отношений зависит от позиции Вашингтона по тайваньскому вопросу, являющемся для Пекина одним из важнейших.