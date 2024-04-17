Пекин, 17 апреля, 2024, 06:12 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки должны уважать суверенитет и интересы Китайской Народной Республики в Южно-Китайском море. Об этом заявил глава Министерства национальной обороны КНР Дун Цзюнь в ходе разговора с шефом Пентагона Ллойдом Остином.

Иван Шилов ИА REGNUM Южно-Китайское море

«США должны признать твёрдую позицию Китая, по-настоящему уважать территориальный суверенитет Китая, его морские права и интересы в Южно-Китайском море», — указал Дун Цзюнь, слова которого приводит официальный сайт военного ведомства.

По его словам, лидеры КНР и США привержены стабилизации и улучшению двусторонних отношений, а китайским и американским военным необходимо найти способ ладить друг с другом, постепенно накапливая взаимное доверие.

При этом глава Минобороны Китая подчеркнул, что тайваньский вопрос является для китайской стороны одним из важнейших и Пекин не намерен мириться со стремлением Тайваня к независимости.

Ранее глава МИД КНР Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что США должны соблюдать принцип «одного Китая» и не поддерживать стремление Тайваня к независимости для устойчивости ситуации в Тайваньском проливе.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля Министерство иностранных дел Китая сообщило, что власти республики ввели санкции в отношении американских компаний General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems, продающих оружие Тайваню. Кроме того, Китай запретил руководству компаний въезд в страну.