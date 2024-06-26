Стамбул, Турция, 26 июня, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Дорожная авария с участием 15 машин произошла на западе Стамбула. В ДТП пострадали пять человек, сообщил телеканал NTV.

ntv.com. tr

По информации телеканала, фура двигалась по трассе TEM в направлении Анкары. В районе Бахчешехир она врезалась в двигавшуюся впереди машину. Пошла цепная реакция, в результате которой столкнулись ещё 13 авто. Некоторые из них от удара перевернулись и лежали на боку.

В результате аварии пострадали пять человек, им понадобилась медицинская помощь, отметил телеканал. Пострадавших доставили в ближайшие больницы.

Движение по трассе оказалось временно ограничено и осуществлялось по двум полосам. Причину, по которой грузовик попал в ДТП, телеканал не сообщил.

Как сообщало ИА Регнум, утром 18 июня в Шиловском районе Рязанской области столкнулись микроавтобус, один легковой и два грузовых автомобиля. В результате погибли восемь человек. Ещё 13 получили травмы, их экстренно доставили в Шиловский медцентр. Трое из пострадавших — дети.

В начале мая в Турции два человека погибли и 35 пострадали в результате падения в овраг пассажирского автобуса. Авария произошла на трассе Анкара — Нигде. 19 пострадавших госпитализировали в медучреждения города Аксарая, остальных — в больницы Невшехира и Кыршехира. Шесть человек получили серьёзные травмы. Транспортное средство под управлением 52-летнего водителя следовало из Килиса в Стамбул.