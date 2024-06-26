Энергодар, Запорожская область, 26 июня, 2024, 09:49 — ИА Регнум. В городе Энергодаре (Запорожская область) не зафиксировано превышений радиационного фона после разрушения в результате удара ВСУ поста радиационного контроля Запорожской АЭС, сообщили 26 июня в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.

Алексей Коновалов/ТАСС

Ведомство сообщило, что передвижная лаборатория радиационного контроля филиала Центра гигиены и эпидемиологии № 33 ФМБА провела контроль радиационного фона в Энергодаре после удара ВСУ.

«Превышений естественных фоновых значений не выявлено», — сообщили в ФМБА.

Передвижная лаборатория укомплектована дозиметрическими приборами и специальными радиологическими укладками для оказания первичной медико-санитарной помощи при радиационных поражениях.

Функционирование подразделений ФМБА в Энергодара идёт в штатном режиме, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-служба Запорожской АЭС утром 26 июня проинформировала о полном разрушении поста радиационного контроля станции, который находится в 40 км от Энергодара в селе Великая Знаменка. Пункт разрушен в результате артиллерийского удара, нанесённого украинской армией.