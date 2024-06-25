Вильнюс, 25 июня, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Сейм Литвы принял решение денонсировать международное соглашение с Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанное в Вильнюсе 21 июля 1992 года, сообщила 25 июня пресс-служба парламента республики.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

«Уже более двух лет правовое сотрудничество в рамках этого соглашения де-факто не осуществляется», — заявила министр юстиции Эвелина Добровольска.

Она добавила, что количество обращений за юридической помощью значительно сократилось.

В пояснительной записке к документу отмечается, что правовое сотрудничество с Россией в случае необходимости может продолжаться на основе многосторонних международных договоров. При этом сохранится возможность обращения за правовой помощью в дипломатических процедурах.

За денонсацию договора с Россией проголосовали 93 депутата, пятеро воздержались. Договор направлен на обеспечение равной защиты личных и имущественных прав граждан обеих стран и юридических лиц, осуществляющих деятельность на их территориях, а также на развитие правового сотрудничества в сфере оказания правовой помощи.

Уведомление о расторжении договора о правовой помощи направят российской стороне до 21 июля 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Литва решила расторгнуть часть двусторонних соглашений с Россией и Белоруссией. Литовское национальное радио и телевидение сообщило, что Литва намерена денонсировать четыре договора. Речь шла о соглашениях, связанных с поощрением и защитой инвестиций, а также с торгово-экономическими отношениями. Минфин республики, в частности, предложил денонсировать соглашение о двойном налогообложении доходов и капитала, а также соглашение о предотвращении налоговых нарушений.