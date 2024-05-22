Вильнюс, 22 мая, 2024, 21:42 — ИА Регнум. Литва решила расторгнуть часть двусторонних соглашений с Россией и Белоруссией, сообщило 22 мая Литовское национальное радио и телевидение (LRT).

Иван Шилов ИА Регнум

Правительство Литвы намерено денонсировать четыре договора. Речь идёт о соглашениях, которые связаны с поощрением и защитой инвестиций, а также с торгово-экономическими отношениями.

Минюст Литвы подготовил предложение о денонсации соглашения с Россией о правовой помощи и отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Минфин Литвы предложил денонсировать соглашение о двойном налогообложении доходов и капитала, а также соглашение о предотвращении налоговых нарушений.

При этом отмечается, что Вильнюс не хочет расторгать соглашение с Россией об обмене осуждёнными.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая Эстония, Литва, Латвия, Финляндия и Польша подписали в Вильнюсе совместное соглашение об усилении и унификации контроля Евросоюза за соблюдением антироссийских санкций.

До этого сообщалось, что таможня Литвы задержала два электромобиля Tesla Cybertruck в городе Шальчининкай. Несмотря на то что автомобили везли в Белоруссию, сотрудники таможни не разрешили экспортировать машины из страны, так как подозревали, что электромобили отправятся в Россию.

На встрече с правительством России 6 мая президент Владимир Путин заявил, что введённые Западом многочисленные антироссийские санкции принесли обратный результат и экономика страны продолжает расти.