Екатеринбург, 25 июня, 2024, 15:24 — ИА Регнум. III международный кинофестиваль дебютных фильмов евразийского континента «Одна шестая» открыл прием заявок в сценарную и актерскую лаборатории. Фестиваль пройдет со 2 по 7 августа в Екатеринбурге. Кураторами проектов стали сценарист Андрей Золотарёв и актёр Егор Корешков.

III международный кинофестиваль дебютных фильмов евразийского континента «Одна шестая». Постер

Лаборатории включают в себя четырёхдневный интенсив для начинающих авторов и актеров, где у каждого участника будет возможность обучиться навыкам профессии у лучших экспертов страны. Свои работы в сценарную лабораторию могут прислать начинающие драматурги в возрасте от 18 лет из России и стран Евразии. Отбор пройдут шесть человек, которые смогут доработать дебютный сценарий с куратором и получить профессиональное содействие от деятелей отечественной индустрии.

«При создании своей истории нужно ориентироваться непосредственно на себя: каких лично вам не хватает сюжетов, что вам хочется рассказать зрителю», — советует потенциальным участникам куратор сценарной лаборатории Андрей Золотарёв («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Сто лет тому вперед», «Повелитель ветра», «Триггер», «Спутник», «Вторжение», сериал «13 Клиническая» и другие).

«Моя главная задача в рамках лаборатории — подготовить начинающих актёров к работе в кино, поделиться профессиональным опытом», — рассказал актер Егор Корешков («Горько!», «Психологини», «Отель Элеон», «Оптимисты», «257 причин, чтобы жить», «Химера», «Метод», «Все хорошо», «Сломя голову» и др.).

Международный кинофестиваль «Одна шестая» — коммуникационная площадка для обмена опытом между профессионалами киноиндустрии Европы и Азии (России, Китая, Южной Кореи, Индии, Ирана, Казахстана и других стран Евразийского континента). Все показы и мероприятия международного фестиваля — открытые, гости и жители Екатеринбурга смогут посмотреть конкурсную программу и принять участие во всех мероприятиях бесплатно, по предварительной регистрации на сайте мероприятия.