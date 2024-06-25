Москва, 25 июня, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Эксперты Проектного офиса развития Арктики представили результаты ежегодного рейтинга «Полярный индекс. Компании», в котором оценивается устойчивое развитие работающих в российской Арктике компаний.

Иван Шилов ИА Регнум Арктика

Лидерами рейтинга 2024 года стали: по экономической составляющей —«Газпром нефть», по социальной — «Т Плюс», а по экологической — «Норникель». По совокупному индексу устойчивого развития первое место в рейтинге занял «Норникель».

Проект «Полярный индекс» — совместная разработка Проектного офиса развития Арктики «ПОРА» и кафедры экономики природопользования экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Это первый специализированный ежегодный рейтинг устойчивого развития компаний, география деятельности которых затрагивает Арктическую зону России. При составлении рейтинга была применена методика расчета на основе 24 показателей, отражающих различные аспекты устойчивого развития.

«Ведущие российские компании, осваивающие регионы Арктики, заботятся о качестве жизни, где экологическое благополучие является ключевым, — заявил руководитель проектной группы по разработке рейтинга, профессор экономического факультета МГУ Сергей Никоноров. — Важно, что большинство компаний «Полярного рейтинга» имеют долгосрочные стратегии устойчивого развития, внедряют наилучшие доступные технологии, всё шире используют возобновляемые источники энергии».

«Корпоративный сектор является драйвером инноваций в Арктике, об этом постоянно говорят эксперты ПОРА, — отметил заместитель генерального директора ПОРА Павел Сухов. — По цепочке — через партнеров, подрядчиков, потребителей, через персонал — результаты этой работы доходят и до большинства жителей макрорегиона. От компаний зависит очень многое в плане устойчивого развития Арктики».