Берлин, 25 июня, 2024, 03:17 — ИА Регнум. В Германии задержали двоих мужчин, подозреваемых в попытке шантажа немецкого автогонщика «Формулы-1» Михаэля Шумахера. Об этом 24 июня со ссылкой на прокуратуру ФРГ сообщило агентство Associated Press.

emperornie Михаэль Шумахер

«В случае признания их виновными им грозит штраф или тюремный срок до пяти лет», — приводит источник заявление главного прокурора города Вупперталь (Дюссельдорф) Вольфа-Тилмана Баумерта.

По версии прокуратуры, подозреваемые, которых задержали 19 июня, вышли на связь с семьёй Шумахера и сообщили, что обладают информацией, которую родственники автогонщика не хотели бы предавать общественной огласке. За молчание мужчины потребовали несколько миллионов евро.

Отмечается, что задержанные ранее уже проходили испытательный срок по другому делу.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году в журнале Die Aktuelle, принадлежащего медиаконцерну Funke Mediengruppe, появилась публикация фейкового интервью с Михаэлем Шумахером. Члены семьи автогонщика возбудили судебный иск против Funke. В мае 2024 года суд Мюнхена по трудовым спорам вынес решение в пользу родственников Шумахера и обязал выплатить семье спортсмена компенсацию в размере 200 тысяч евро.

Шумахер ушёл «Формулы-1» в 2012 году, выиграв в течение карьеры 91 гонку и пять титулов подряд с Ferrari в период с 2000 по 2004 год. Два других титула он завоевал с Benetton в 1994 и 1995 годах. 29 декабря 2013 года Шумахер получил серьёзную черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах во французском Мерибеле накануне своего 44-летия. Гонщик оставался в коме до лета следующего года. Семья перевела его на домашнее лечение и приняла решение не распространять информацию о состоянии его здоровья.