Москва, 24 июня, 2024, 10:15 — ИА Регнум. Многократная чемпионка СССР по теннису и заслуженный мастер спорта Анна Дмитриева скончалась в возрасте 83 лет, сообщил 24 июня журналист Юрий Рост.

В. Шандрин/РИА Новости Анна Дмитриева

«Ушла Анна Дмитриева, невероятной красоты человек. Мой ближайший многолетний, сердечный друг… Пустота душит», — написал он в Telegram-канале.

О причине смерти бывшей теннисистки не сообщалось.

Анна Дмитриева родилась 10 декабря 1940 года в Москве. Дочь главного художника МХАТа Владимира Дмитриева и актрисы Марины Пастуховой-Дмитриевой в 1953 году отдали в теннисную секцию спортобщества «Динамо». Вскоре она стала чемпионкой Москвы среди юниоров в команде и в индивидуальном зачёте. В 1957 году она также выиграла Всесоюзную спартакиаду школьников в парном разряде и получила звание мастера спорта СССР.

Дмитриева стала пятикратной чемпионкой СССР в одиночном разряде (1959, 1961–1964), девятикратной в женском парном разряде и четырёхкратной в смешанном парном разряде. С 1959 по 1972 год она постоянно входила в десятку сильнейших теннисисток СССР. В 1964 году ей, в тот момент занимавшей третью строчку в списке сильнейших теннисисток Европы, присвоили звание заслуженного мастера спорта СССР. В 2004 году Дмитриеву внесли в списки Зала российской теннисной славы.

С 1975 года она работала в качестве спортивного комментатора. В 1997 году Дмитриеву удостоили Российской национальной премии «Золотой микрофон» как лучшего спортивного комментатора российского телевидения.

В 1972 году в Москве вышла книга Анны Дмитриевой «Играй в свою игру».