Москва, 23 июня, 2024, 23:55 — ИА Регнум. Для приграничных районов Курской и Белгородской областей закупили комплекты бронезащиты и тактические аптечки, сообщила 23 июня пресс-служба Народного фронта.

РИА Новости / Кирилл Каллиников

«40 комплектов бронезащиты и бронешлемов, а также 400 тактических аптечек медикам и социальным работникам приграничья передали заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Сергей Горбунов и врио губернатора Курской области Алексей Смирнов», — уточнили в пресс-службе.

Аптечки и комплекты бронезащиты разместят в маршрутных транспортных средствах, укрытиях, на соцобъектах в шести приграничных районах Курской области.

«Мы работаем в сложных условиях, были попытки сбросов снарядов на автомобили скорой медицинской помощи, хорошо, что обошлось без пострадавших. Но людям требуется медицинская помощь независимо от обстрелов, поэтому индивидуальная защита нам необходима», — сказал старший фельдшер подстанции скорой медицинской помощи Рыльского района Александр Зайцев.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов добавил, что в настоящее время важно оказать помощь бойцам и экстренным службам, которые выполняют свой долг в обстреливаемых районах. Их нужно обеспечить всем необходимым. На это и рассчитана совместная работа регионального правительства с Народным фронтом, продолжил он.

Бронежилеты и бронешлемы высокого класса защиты распределят между специалистами подстанций скорой медицинской помощи в Рыльском, Глушковском, Кореневском, Суджанском, Беловском, Хомутовском районах Курской области. Социальные работники посёлков Тёткино, Попово-Лежачи и Коровяковка Глушковского района также получат бронезащиту.

Замруководителя исполкома Народного фронта Сергей Горбунов заверил в дальнейшей поддержке жителей Курской области. Кроме того, кареты скорой помощи приграничья обеспечат средствами РЭБ.

Такую же закупку Народный фронт организовал совместно с правительством Белгородской области.

Народный фронт при поддержке правительства Курской области уже собрал около 10 млн рублей. По итогам мая Курская область вошла в тройку самых активных регионов по сборам. На эти средства закупят системы РЭБ, квадрокоптеры и ФПВ-дроны, тепловизоры, цифровые прицелы, строительные материалы, медикаменты для бойцов и другие нужные вещи.

Как сообщало ИА Регнум, за два года работы фонда «Всё для Победы!» россияне перечислили порядка 14 млрд рублей. На эти средства приобрели и доставили для более чем 510 подразделений свыше 7,1 тыс. квадрокоптеров, 14,3 тыс. радиостанций разных типов, 8,8 тыс. прицелов и монокуляров, 3,3 тыс. генераторов, 2,2 тыс. автомобилей, 230 квадроциклов, 24,1 тыс. бронежилетов, 78 тыс. аптечек и другую нужную на линии боевого соприкосновения технику и амуницию.