Москва, 18 июня, 2024, 23:15 — ИА Регнум. За два года работы фонда «Всё для Победы!» россияне перечислили порядка 14 млрд рублей. На эти средства приобрели и доставили для более чем 510 подразделений свыше 7,1 тыс. квадрокоптеров, 14,3 тыс. радиостанций разных типов, 8,8 тыс. прицелов и монокуляров, 3,3 тыс. генераторов, 2,2 тыс. автомобилей, 230 квадроциклов, 24,1 тыс. бронежилетов, 78 тыс. аптечек и другую нужную на линии боевого соприкосновения технику и амуницию. Удалось спасти тысячи жизней, ежедневно приближая общую победу, рассказали 18 июня представители президентского движения во время пресс-конференции на площадке Международного форума-выставки «Россия» в Москве.

По их словам, под девизом «Всё для Победы!» открыли более 100 сборов звёзд, журналистов, военкоров, ведущих спортсменов и лидеров мнений. В регионах отделения Народного фронта приняли свыше 8,1 млн вещей для военных, организовали более 2,3 тыс. выездов для их доставки на передовую. Большую партию автомобилей Народному фронту передало движение «Здоровое Отечество». По обращению Минпромторга России к президентскому движению организовали отправку в конце 2023 — начале 2024 года двух больших партий машин для военных (более 2,2 тыс. новых УАЗов).

«Эти два года показали самое главное — вся страна вместе с нашими бойцами», — заявил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Журналист, блогер Юрий Подоляка рассказал, что в мае 2023 года им был объявлен сбор на средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы). За полгода собрали более 300 млн рублей. Для защиты от дронов собрали 685 млн рублей, но средств РЭБ нужно очень много, требуется их модернизация.

Кроме того, с Народным фронтом сотрудничают 250 сообществ из 65 регионов общей численностью свыше 350 тыс. человек. В рамках сбора для «Народных полков», а также швейных батальонов только за последние три месяца оказали помощь почти на 15 млн рублей. Из закупленных на эти средства материалов изготовлено более 2 тыс. масксетей, свыше 3 тыс. экземпляров госпитальной одежды, более 2 тыс. комплектов сухих борщей, 10 тыс. изделий, напечатанных на 3D-принтере, противоосколочные одеяла и многое другое.

По новому направления работы Народного фронта — «Кулибин-клуба» удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств РЭБ (дрон-детекторы, спектроанализаторы и многое другое). Разработчики из Крыма создали детектор-анализатор, больше 5 тыс. единиц доставили на передовую. После начала СВО практически во всех российских регионах изготавливают FPV-дроны, которые оснащены камерой, передающей видео в реальном времени пилоту. На текущее лето предусмотрены поставки более 20 тыс. дронов в нестандартных конфигурациях.

Ещё один проект — интернет-сообщество «Кибердружина» — с апреля 2023 года ведёт борьбу с нарушениями прав человека в интернет-пространстве. Число пользователей приложения уже превысило 58 тыс. человек. За всё время работы сообщества было заблокировано 142 видеоролика с кадрами убийства военнослужащих РФ; в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» участники проекта заблокировали 1014 аккаунтов и 133 группы ЦИПсО, где распространялась ложная информация о Вооружённых силах РФ, политике страны в целом. В Telegram заблокировали 105 пабликов и 15 аккаунтов.

Руководитель Молодёжного крыла Народного фронта Владимир Тараненко отметил важность участия ребят со всей России в гуманитарной миссии. Волонтёры устраняют последствия обстрелов в приграничных регионах, задействованы в ликвидации последствий ЧС, работают в гуманитарных штабах и помогают доставлять помощь в новые регионы. На данный момент в гуммиссии приняли участие 39 регионов.

Проект мобильное приложение «Радар. НФ» запустили в августе 2023 года. Его разработал Народный фронт для экстренного реагирования на беспилотники и другие представляющие угрозу события. За время использования приложения подтверждено более 100 случаев сбития вражеских БПЛА. Всего «Радар. НФ» скачали 516 246 россиян, зафиксировали 6361 сообщений. Также в приложении содержатся методические указания по поведению при возникновении опасности в виде артиллерийского обстрела, добавил руководитель разработки проекта «Радар. НФ» Михаил Камышев.

Как передавало ИА Регнум, 18 июня президент России Владимир Путин поприветствовал гостей и участников форума-выставки, посвящённой двухлетней годовщине работы благотворительного фонда «Народный фронт. Все для Победы!», и выразил уверенность в победе страны. Глава государства поблагодарил работников фонда, который отправляет в зону СВО бронежилеты, аптечки, беспилотники и другие необходимые бойцам вещи и технику, за их труд и патриотизм. Путин отметил, что благодаря такой заботе Россия сможет ответить на любые вызовы.