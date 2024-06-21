Киев, 21 июня, 2024, 19:17 — ИА Регнум. В министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что из-за нехватки водителей-мужчин украинок будут обучать управлению фурами и автобусами, передаёт украинское издание «Страна. ua».

Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным СМИ, нехватка кадров среди водителей составляет 30%. На этой почве мининфраструктуры Украины разрабатывает программу массового обучения женщин управлению крупногабаритным пассажирским транспортом.

«Наше министерство рассчитывает привлечь украинский бизнес к кампании по обучению женщин. Некоторые фирмы сами обратились в правительство с предложениями предоставить необходимое оборудование или учебные площадки», — говорится в публикации.

Заместитель главы ведомства Сергей Деркач заявил, что, помимо водителей автобусов, троллейбусов и трамваев, не хватает и машинистов метро. Проблема стоит настолько остро, что на сайте главы киевского режима Владимира Зеленского появилась петиция с требованием предоставить бронь от мобилизации водителям международных рейсовых автобусов и дальнобойщикам так, как это делается для сотрудников стратегически важных предприятий. Представители отрасли неоднократно отмечали, что если этого не будет сделано, то страну ждёт транспортный коллапс.

20 января в Киеве заявили о нехватке работников ЖКХ из-за мобилизации. Заместитель главы городской администрации Пётр Пантелеев заявил, что серьёзно ощущается нехватка сварщиков, водителей спецтехники и мусоровозов.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон об ужесточении мобилизации на Украине. Ужесточился порядок проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение.

Закон также предполагает, что повестка будет считаться полученной даже без вручения лично военнообязанному, в случае если сотрудники ТЦК не застанут его дома. Кроме того, вводится обязательное ношение военного билета для всех военнообязанных от 18 до 60 лет. За нарушение норм предусмотрен широкий спектр наказаний — от штрафа до силового привода в ТЦК.