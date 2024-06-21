Москва, 21 июня, 2024, 18:23 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про жизнь с аистом, улицу «космонафта Гагарина» и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

НОТ «Золотое кольцо» Фестиваль селедки в Переславле-Залесском

Центральный федеральный округ

Селфи убивает: такое печальное происшествие случилось в Москве, где женщина выпала из окна 16-го этажа, куда забралась, чтобы сделать эффектный снимок. «Москвач» передает, что дама слишком сильно откинулась назад, не удержалась на подоконнике и свалилась вниз. Двое детей остались сиротами.

В строящемся ЖК в районе столичного Бутово рабочие мучились из-за дорожной разметки: двойная сплошная мешала им напрямую заезжать на объект. Наконец они придумали решение. И какое! По словам канала «Москва сейчас», рабочие попросту закрасили черной краской дорожную разметку! При этом надеялись, что никто этого не заметит…

В воронежской деревне пенсионерка завела себе очень необычного питомца — аиста. Назвала его Тарантино. Аист живет прямо в доме, но его регулярно выпускают погулять — он улетает прямо через окно, а вечером возвращается обратно. Говорят, что уход за птицей недешевый: на Тарантино приходится тратить половину пенсии, пишут «ДоброНовостиВоронеж».

В Костромской области нашли очень редкую северную орхидею. «Родина Снегурочки» рассказывает, что последний раз ее видели в регионе сто лет назад. Орхидея называется Калипсо: в честь древнегреческой нимфы.

«Любите ли вы кашу так, как любят ее в Тамбовской области?» — интересуются «Тамбовские истории». Там ее любят настолько сильно, что уже в пятый раз посвящают каше гастрономический фестиваль. На фестивале будет спектакль, посвященный каше, дегустация фирменной «кашки-тройняшки» и разные другие развлечения.

Северо-Западный федеральный округ

В петербургском районе Кудрово завелся изверг, который заставляет курьеров подниматься на 23-й этаж пешком. «Питер Live» возмущается: наверх можно подняться и на лифте, однако если курьер так делает, заказчик пишет жалобу, что «курьер не выполняет условия доставки». Зачем? Почему? Нет ответов.

В открытом доступе в интернете появилась информация о том, как заказать убийство у киллера в Республике Коми… Там говорилось, какие цели и стадии есть у заказного убийства, приводились расценки. По обращению прокурора Сыктывкара доступ к сайтам с инструкциями закрыли. А то вдруг местные жители решат так с соседом поквитаться, комментирует «СЗФОшная».

Приволжский федеральный округ

В Казани девушка застряла в щели между двумя многоэтажками: на уровне третьего этажа. «Как девушка умудрилась застрять в узком пространстве между многоэтажками — одному богу известно!» — пишут «Происшествия Татарстан». Застряла очень крепко. Чтобы ее освободить, понадобилось вызывать спасателей с краном.

В Башкирии нашли и изъяли из продажи «селедку из будущего». Партия рыбы в количестве 450 упаковок (72 килограмма) была датирована 10 августа 2024 года. «Какое на вкус будущее, узнаем когда-нибудь в другой раз», — иронизирует «Башкирский домовой».

В Самаре произошла курьезная ситуация: жительница города узнала, что замужем за гражданином Таджикистана. Как такое получилось, не вполне понятно. Причем брак, по информации ЗАГС, был заключен давно и заочно — в феврале 2008 года. Суд признал его недействительным и фиктивным. «Надеемся, псевдомуж не будет претендовать на раздел имущества», — комментирует «Злой самаритянин».

«Сурский край» разыскал любопытный и неожиданный факт про Пензенскую область. Оказывается, она занимает пятое место в мире по производству мяса индейки. «Звучит очень необычно и впечатляюще. Пятое место не в России, а в мире!» В самом деле звучит свежо и необычно.

Южный федеральный округ

В Краснодаре новая достопримечательность — улица «КосмонаФта Гагарина»: такие указатели с опечаткой повесили на дом после ремонта. Подрядчика обязали переделать их за свой счет. «И не заметили ничего ни те, кто печатал, ни те, кто монтировал. Прости нас, Юра!» — откликнулся канал «Туподар Краснодар».

Северо-Кавказский федеральный округ

Большое ДТП случилось в Дагестане: почти сто жертв, но не людей, а баранов. По словам канала «Сапа Кавказ», стадо было сбито «Камазом», чей водитель не справился с управлением.

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге на посетителя фитнес-центра упала шестикилограммовая гантель с высоты второго этажа: ее не удержал в руках другой посетитель. Гантель грохнулась на грудь бедолаги, который потерял сознание, однако все обошлось испугом: ни одно ребро не сломалось благодаря крепким мышцам. Когда мужчина спросил фитнес-центр о компенсации, ему предложили продлить срок действия абонемента на полгода (что эквивалентно 12,5 тыс. рублей). Екатеринбуржец расстроился и обратился в полицию, знают «Новости Екатеринбурга».

Там же, в Екатеринбурге, предложили бороться с самокатчиками с помощью… коромысел. По словам бывшего советника мэра, коромысло вообще удобная штука: «Прицепил сумки по краям и пошел! Спина опять же ровная будет, осанка гордая!». «Страновед» считает, что такие «коромысленники» наряду с самокатчиками станут врагами обычных пешеходов, потому что разойтись с ними на узком тротуаре будет явно непросто.

Сибирский федеральный округ

«Кузнецкое кайло» узнало, что астроном из Кузбасса прославил свой город и назвал в его честь астероид — Юрга. Астероид небольшой: чуть меньше километра в диаметре и кружится на орбите между Марсом и Юпитером. В виде слабенькой черточки на фоне звезд его можно увидеть разве что на профессиональных астрономических снимках.

В Новокузнецке заметили неадекватного мужчину, который насиловал… чужой автомобиль. Гражданин спустил штаны и принялся «тереться об автомобиль». Просьбы прохожих остановиться никак на него не повлияли, людям пришлось вызвать полицию. «После такого даже у машины может быть психологическая травма», — грустит «Кемерово № 1».

Дальневосточный федеральный округ

На въезде в Магадан появился специальный стенд для туристов, на который можно наклеить наклейку с названием своего города. Раньше их клеили на городскую стелу. «Путешественники намек поняли — первые символы городов России уже появились на стенде», — радуется «Смотровая вышка».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 28 июня.