Сочи, Краснодарский край, 21 июня, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Церемония награждения состоялась 20 июня в Red Arena в Сочи. LeePrime residences был признан премьерой года в сегменте «Премиальная курортная недвижимость».

LeePrime Group Генеральный директор LeePrime Group Лилия Дорохина

«Для LeePrime residences это не первая награда, но, безусловно, одна из наиболее ценных. Жюри отметило наш вклад в развитие сектора премиальной курортной недвижимости и высокий уровень сервиса на всех этапах», — отметила генеральный директор LeePrime Group Лилия Дорохина.

По данным организаторов премии, номинантов оценивала независимая экспертная комиссия. При этом учитывался весь процесс девелопмента: строительство, экономическая устойчивость, маркетинг, управление, энергоэффективность, уровень благоустройства и архитектурный облик.

Комплекс LeePrime residences состоит из 35 сервисных апартаментов и расположен на первой линии курорта «Роза Хутор».

Всероссийская премия жилой недвижимости Urban Awards на протяжении 16 лет является одной из наиболее авторитетных в девелопменте. Её награда — это подтверждение соблюдения самых строгих стандартов качества и высочайших сервисных стандартов.

LeePrime Group российская компания — специализируется на строительстве и управлении объектами размещения, разработке оздоровительных и рекреационных кластеров. В стадии разработки и строительства проекты общей площадью более 900 000 кв. м. метров в Краснодарском крае, курортах Северного Кавказа, Московском регионе, на Алтае. Штаб-квартира компании расположена в г. Москве.

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