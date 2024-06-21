* Гордееву — запрещённая в России организация

Красногорск, 21 июня, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей административного штрафа Катерине Гордеевой (признана в РФ иноагентом) за отсутствие соответствующей плашки в публикациях в Сети.

«Скажи Гордеевой»/YOUTUBE Катерина Гордеева (признана в РФ иноагентом)

Журналистку признали виновной в административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ за производство и распространение материалов в сети интернет без использования маркировки иноагента.

Для Гордеевой штраф за нарушение закона о деятельности иноагентов стал первым. В суд она не явилась, её интересы представляла адвокат Ксения Карпинская. По её словам, виновная опубликовала в Telegram результаты социологического опроса, и он был промаркирован, но мессенджер сам разбил один пост на три, в двух из которых маркировки уже нет.

«Роскомнадзор почему-то берёт третий пост, но при этом не берёт предыдущий, который тоже не маркирован. Фактически Telegram разбил пост на три поста, Гордеева на начале поста поставила свою плашку и ничего не нарушила», — сказала адвокат журналистам.

Роскомнадзор также зафиксировал немаркированные репосты российских СМИ в Telegram-канале Гордеевой. Карпинская уточнила, что журналистка не должна была ставить маркировку на материалы источников, которые не признаны иностранными агентами.

Как сообщало ИА Регнум, Екатерина Гордеева 28 февраля заявила о приостановке своего проекта «Скажи Гордеевой» после принятия Госдумой закона о запрете рекламы на ресурсах иноагентов. Через неделю она сообщила, что передумала и продолжит снимать ролики.

Пресненский суд Москвы 8 апреля оштрафовал журналиста Алексея Пивоварова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на 30 тысяч рублей за отсутствие соответствующей маркировки в его публикациях.