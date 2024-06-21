Москва, 21 июня, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Восемнадцатилетняя дочь бывшего топ-менеджера одного из крупнейших операторов телеком-инфраструктуры в России «Новые башни» Бориса Шевелева выпала из окна многоэтажки в Москве. Девушка погибла до приезда скорой помощи. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Борис Шевелев

Дочь экс-директора по информационным технологиям группы компаний «Русские башни» Бориса Шевелева нашли возле одного из домов на Хорошёвском шоссе. Один из соседей проходил по двору, когда услышал звук удара о землю. Мужчина увидел на земле молодую девушку и сразу вызвал скорую помощь. Но прибывшие на место медики уже ничего не могли сделать. Девушка скончалась.

«18-летняя девушка скончалась до прибытия сотрудников скорой медицинской помощи. Причина смерти — кататравма (обширные повреждения, возникающие при падении с высоты). Обстоятельства произошедшего выясняются», — рассказал собеседник агентства.

О смерти девушки медики сообщили в полицию, в настоящий момент по данному факту проводится проверка. Оперативники обнаружили вещи погибшей на 32-м этаже дома. Отмечается, что проживала погибшая в районе Сокольники, в 11 километрах от места происшествия.

Отец погибшей — Борис Сергеевич Шевелев более 20 лет занимает руководящие должности в различных компаниях, сфера его деятельности связана с информационными технологиями. Он руководил этим сектором в АО «Сервье» — российском филиале французской фармацевтической компании, АО «Метлайф» — международном холдинге в сфере страхования и пенсионного обеспечения. С 2018 года Борис Шевелев занимал пост директора по информационным технологиям группы компаний «Русские башни» — независимого владельца антенно-мачтовых сооружений на территории России, которыми пользуются мобильные операторы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сына экс-генпрокурора России Валентина Степанкова нашли мёртвым в московской квартире. Причиной смерти назвали острую сердечно-сосудистую недостаточность.