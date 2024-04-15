Москва, 15 апреля, 2024, 13:42 — ИА Регнум. В квартире в центре Москвы бывший генпрокурор России Валентин Степанков обнаружил мёртвым своего сына Дениса Степанкова, сообщили 15 апреля в экстренных службах.

Михаил Почуев/ТАСС Валентин Степанков

Валентин Степанков обнаружил тело 47-летнего сына 14 апреля в его квартире на Дубининской улице, когда пришёл к нему в гости. Следов насилия на теле не нашли. Источник в экстренных службах уточнил, что причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.

Должность генпрокурора Валентин Степанков занимал в 1991–1993 годах. С государственной службы ушёл в октябре 2006 года, занимается частной юридической практикой, а также занимался научной и преподавательской деятельностью, возглавляет ЗАО «ЮКЕЙ-Консалтинг».