Кызыл, 21 июня, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Девять детей из ясельной группы одного из детских садов в Тыве заразились туберкулёзом от воспитательницы. Об этом сообщила 20 июня пресс-служба прокуратуры республики.

РИА Новости/Игорь Маслов

30-летняя женщина продолжала работать в детсаду в селе Чаа-Холь после того, как подхватила туберкулёз в период с августа 2022 по февраль 2023 года. Она скрыла факт заражения, нарушив санитарно-эпидемиологические правила, и тем самым создала угрозу жизни и здоровью детей.

В отношении воспитательницы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ. После утверждения обвинительного заключения дело передали в суд.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Омской области несколько человек заразились туберкулёзом из-за врачебной ошибки. В посёлке Оконешниково молодой человек заразил всех членов своей семьи, в том числе детей, хотя врач-рентгенолог его обследовал. Молодой человек и его мать из-за несвоевременного лечения получили инвалидность второй группы.