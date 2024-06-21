Москва, 21 июня, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-регион» и производитель семян, средств защиты растений, биопрепаратов и агрохимикатов «Щелково Агрохим» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан в ходе агропромышленного форума «Всероссийский день поля». Компании договорились объединить усилия для импортозамещения, возрождения отечественной селекции и продвижения в России и странах ЕАЭС современных отечественных технологий возделывания сельскохозяйственных культур.

Pnzreg.ru День поля

«С учетом уровня развития отечественных агротехнологий сегодня актуальна и целесообразна интеграция инновационных решений лидеров в своих сегментах: минеральные удобрения, защита растений, селекция и семеноводство, сельхозтехника, — заявил генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк. — Объединение усилий флагманов рынка для синхронизации продвижения оригинальных отечественных технологий позволит создавать целостные агропроизводственные системы, обеспечит возможность их комплексной апробации максимальному числу конечных потребителей и скоординирует направления дальнейшей совместной работы для обеспечения технологического суверенитета российского АПК».

Вовк подчеркнул, что партнерство «Щелково Агрохим» и «ФосАгро-Регион» — эталонный образец встречного движения научного подхода к аграрному бизнесу, технологического потенциала и обширной многолетней практики работы на земле двух крупных отраслевых компаний в интересах российских аграриев.

В рамках долгосрочного партнерства стороны договорились о совместных разработках, направленных на более полную реализацию генетического потенциала отечественных селекционных образцов при помощи современных минеральных удобрений и средств защиты растений. Помимо проведения традиционных в сфере растениеводства полевых испытаний и опытов для определения и фиксации лучших результатов в различных почвенно-климатических зонах, партнеры планируют разрабатывать рекомендации по системам питания и защиты для конкретных сортов и гибридов, включая способы повышения уровня урожайности, качества и рентабельности производства сельхозпродукции.