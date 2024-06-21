Донецк, 21 июня, 2024, 09:52 — ИА Регнум. «Единая Россия» и МГЕР в День памяти и скорби организуют по всей стране памятные акции. В российских городах появятся сотни «огненных картин», сюжеты которых затрагивают тему Великой Отечественной войны.

ER.ru «Свеча памяти»: в День памяти и скорби ЕР проведет патриотические акции

В ночь с 21 на 22 июня около московского Музея Победы создадут инсталляцию из тысяч зажженных свечей, посвященную началу Великой Отечественной войны. Участниками акции станут ветераны, бойцы СВО, депутаты фракции «Единой России» в ГД РФ, а также активисты МГЕР и движения «Волонтеры Победы».

ER.ru «Свеча памяти»: в День памяти и скорби ЕР проведет патриотические акции

«Огненную картину» из 30 тысяч свечей, которая войдет в число самых масштабных в стране, выложат жители Казани. Добровольцы партии и «Волонтеры Победы» создадут портрет Героя СССР летчицы Таманского женского полка бомбардировщиков У-2 Магубы Сыртлановой. Участники МГЕР и ЕР пронесут свечи от парка Горького до парка Победы. К шествию присоединится Расим Баксиков — Герой РФ, командир экипажа танка «Алеша», информирует mkset.ru.

Картину, изображающую поднятие Знамени Победы над Рейхстагом и силуэты летящих журавлей, создадут из 20 тысяч свечей жители Махачкалы.

ER.ru «Свеча памяти»: в День памяти и скорби ЕР проведет патриотические акции

Саратовцы разместят на Соколовой горе инсталляцию «Связь поколений» из 15 тысяч свечей, изображающую советского и российского воинов у Вечного огня.

На Кургане Бессмертия в Брянске выложат «огненную картину», по сюжету которой солдат времен Великой Отечественной войны передает Знамя Победы участнику спецоперации.

На петербургской Дворцовой площади появится звезда Красной армии, а также цифра 80 — инсталляция, приуроченная к годовщине прорыва и 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.

ER.ru «Свеча памяти»: в День памяти и скорби ЕР проведет патриотические акции

Тысячи свечей, изображающих монумент «Родина-мать», зажгутся в Луганске. Огненная инсталляция будет создана и на Саур-Могиле в Донецкой Народной Республике.

В Херсонской области в память о жертвах Великой Отечественной войны снова зажгутся свечи в окнах жилых домов и соцучреждений. Возле памятников павшим героям под звуки метронома волонтеры ЕР прочтут письма и воспоминания ветеранов. В открытых летних кинотеатрах будет демонстрироваться кинокартина «Судьба человека».

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», активисты движения «Волонтеры Победы» организуют акции памяти в 40 странах мира, среди которых Германия, Индия, Турция, ЮАР, Кипр, Сербия, Бразилия, Австралия, Египет, Ливан, Мексика и Нидерланды, а также Таджикистан, Узбекистан и многие другие.

ER.ru «Свеча памяти»: в День памяти и скорби ЕР проведет патриотические акции

«Для жителей ДНР 22 июня всегда было и остается памятной и скорбной датой. По всей нашей республике в этот день проходят возложения цветов, объявляются минуты молчания. Ежегодно активисты регионального общественного движения «Донецкая Республика» и партийцы «Единой России» посещают легендарную высоту — Саур-Могилу, чтобы почтить память всех, кто пал в той страшной войне. Этот год не станет исключением: во всех муниципалитетах ДНР будут возложены цветы к мемориалам Великой Отечественной войны, всей республикой мы присоединимся к Всероссийской минуте молчания. А на мемориальном комплексе «Саур-Могила» состоится акция «Огненные картины войны», в которой примут участие активисты «Единой России», общественники, ветераны боевых действий. В центре «огненной картины» из ДНР два воина: солдат Красной армии, олицетворяющий борьбу с немецким нацизмом, и солдат современной России, который сегодня сражается с неонацизмом на Украине», — рассказал руководитель РИК донецкого регионального отделения «Единой России», региональный координатор партпроекта «Историческая память» в ДНР Алексей Муратов.