Сочи, Краснодарский край, 20 июня, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Комплекс премиальных апартаментов LeePrime residences признан «Открытием года» по версии премии Real Estate Property Awards.

LeePrime Group Генеральный директор LeePrime Group Лилия Дорохина

Финал премии и торжественная церемония награждения состоялись 19 июня в Сочи в рамках форума недвижимости «Движение». Жюри конкурса наградили LeePrime residences специальным дипломом «Открытие года». Эксперты высоко оценили эксклюзивность проекта, уникальность локации, а также высокую инвестиционную привлекательность лотов.

LeePrime residences — комплекс премиальных апартаментов на курорте Роза Хутор. Единственные в своем роде лоты с авторским дизайном на высоте 560 метров с панорамой величественных Кавказских гор. Отличительная особенность — штучная коллекция сервисов пятизвездочного отеля и уникальное местоположение с шаговой доступностью горнолыжных подъемников.

«Для нас это первый опыт сотрудничества с Real Estate Property Awards. Оценка профессионального сообщества, особенно в премиальном сегменте, дает возможность получить обратную связь от специалистов с глубокой экспертизой в отрасли. Класс de-luxe не терпит даже минимальных ошибок, это продукт, который должен предвосхищать пожелания собственников и гостей при любом касании с брендом, обеспечивать персонализированный подход», — отметила генеральный директор LeePrime Group Лилия Дорохина.

LeePrime residences не впервые подтверждает высокий статус премиальных апартаментов, привлекая внимание экспертов рынка недвижимости. Одна из высоких наград — первое место в номинации «Региональный объект № 1» премии «Рекорды рынка недвижимости».

Премиальные апартаменты LeePrime residences находятся под управлением клубного авторитетного отельного оператора LeePrime Group, который является партнером премии Real Estate Property Awards. LeePrime Group — российская компания, которая на протяжении 18 лет специализируется на строительстве и управлении объектами размещения, разработке оздоровительных и рекреационных кластеров.

Real Estate Property Awards — российский этап международной премии в области недвижимости, которая ежегодно выявляет лидеров рынка с целью повышения качества и уровня развития российского девелопмента.

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