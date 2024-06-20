Киев, 20 июня, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Украинские подразделения, в которых служат прошедшие подготовку в морской пехоте Великобритании, несут значительные потери, сообщила газета The Times со ссылкой на офицера 38-й бригады морской пехоты вооружённых сил Украины (ВСУ) с позывным Фагот.

David Young/dpa/Global Look Press

По данным издания, порядка тысячи украинских военных прошли пятинедельную подготовку у британских морпехов. Их должны были подготовить к участию в операции по форсированию Днепра. Однако, как пишет газета, число военных в 38-й бригаде «значительно уменьшилось» при попытке наступления.

«Нас осталось не так много. Очень мало», — сказал в беседе с изданием один из прошедших подготовку в Британии украинский военный.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 7 июня заявил, что за последнее время участились случаи форсирования Днепра украинскими боевиками. Противник пытается закрепиться на левом берегу, в районе посёлка Днепряны. Он отметил, что, учитывая защиту левого берега российскими войсками, попытки форсировать Днепр заканчиваются для украинских бойцов катастрофично.

Министры обороны стран НАТО 19 июня договорились ускорить обучение военных ВСУ. Проведение подготовки запланировано на территории десятка тренировочных центров в различных странах Североатлантического альянса, процесс контроля обучения будет полностью передан Брюсселю. Отмечается, что главная цель заключается в том, чтобы ВСУ не уступали ни качественно, ни количественно Вооружённым силам России.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что командиров ВСУ не устроило качество подготовки новобранцев. По словам заместителя комбата 93-й бригады с позывным Шмидт, командованию приходится тратить много времени на базовую подготовку бойцов. Он добавил, что в биатлоне были бойцы, «которые даже не знали, как разбирать и собирать оружие».